Oasport.it - Com’è cambiato il vantaggio di Sinner su Zverev e Alcaraz questa settimana: il ranking ATP

Il tedesco Alexander, numero 2 del mondo, è uscito agli ottavi ad Acapulco ed il torneo non rientra tra i migliori 19 validi per ilATP, mentre lo spagnolo Carlos, numero 3 della graduatoria, non è sceso in campo: resta immutata, rispetto all’aggiornamento di lunedì 24 febbraio, la classifica mondiale.Jannik, che non giocherà incontri ufficiali per tre mesi, è in testa alATP da lunedì 10 giugno 2024 e dunque non vedrà a repentaglio il proprio status di numero 1 del mondo almeno fino a metà aprile, anche se nelle prossime settimane non potrà difendere i punti conquistati nello stesso periodo dello scorso anno.Nella classifica mondiale live Jannikresta ampiamente primo a quota 11330, davanti ad Alexander, il più immediato inseguitore, con 8135, a -3195, e Carlos, terzo con 7510, a -3820 daed a -625 dal teutonico.