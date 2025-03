Combinata nordica Mondiali Trondheim 2025 | ennesima impresa di Riiber trionfo nell’Individual Compact davanti a Oftebro

Leggi su Sportface.it

Ennesimo sigillo iridato di Jarl Magnus, che si prende la medaglia d’oro anche anche nella Individualmaschile di, dove sono in scena i Campionatidi. Nella prova, composta da una frazione di salto su trampolino normale e da 7,5 km sugli sci, il fuoriclasse norvegese ha messo in fila il connazionale Jens Luråsgrazie ad un rettilineo finale semplicemente perfetto. Completa il podio sul gradino più basso il tedesco Vinzenz Geiger, alla prima medaglia iridata individuale della carriera. Buona prova per gli azzurri, con Aaron Kostner e Alessandro Pittin che arrivano insieme e chiudono rispettivamente 18esimo e 19esimo: grande parte sciata per il friulano, capace di recuperare ben 13 posizioni. Raffaele Buzzi è poco più distante, 22esimo.