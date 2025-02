Internews24.com - Colonnese verso Napoli Inter: «Ecco che tipo di partita mi aspetto, i calciatori si preparano con una concentrazione particolare per queste sfide di cartello»

di RedazioneL’ex difensore dell’e del, Ciccio, ha parlato così alla vigilia del match tra i partenopei e i nerazzurrivenuto sulle frequenze di Radio Capri durante la trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo‘, Ciccioha parlato così in qualità di doppio ex di. Questa l’opinione e la previsione dell’ex difensore per la gara di domani al Maradona tra i partenopei di Antonio Conte e i nerazzurri di Simone Inzaghi. Lo scontro diretto tra le squadre che ricoprono attualmente il secondo e il primo posto in classifica sarà valevole per il 27° turno del campionato di Serie A.PAROLE – «Miuna bella gara, equilibrata. La prima e la seconda che si sfidano e che si giocheranno lo scudetto insieme all’Atalanta. Miunaspettacolare.