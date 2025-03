Ilgiorno.it - Colonne sonore da brivido. Le musiche da film all’Auditorium di Seregno

Pezzi tratti dalledicelebri come “Amadeus” e “Titanic”, “Mission” e “Nuovo Cinema Paradiso”, “Il Padrino” e “Amarcord”. Brani di grandi compositori come Mozart, Morricone e Nino Rota, accanto alle canzoni dei Beatles. Un mondo suonato e raccontato per calarsi nell’universo delleda, in un percorso che avrà come guida due talentuosi strumentisti e la garbata ironia di Bruno Gambarotta. È quanto proporrà oggi alle 20.30 nell’Auditorium di piazza Risorgimento ail concerto “Sogni e visioni della musica da”, un evento che avrà come protagonista il Trio Gambarotta Costa Cornacchia, ossia la formazione composta da Bruno Gambarotta alla voce narrante, Giorgio Costa al pianoforte ed Elena Cornacchia al flauto. L’evento fa parte del festival Brianza Classica, che ha appena inaugurato la sua 22esima edizione.