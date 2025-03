Ilrestodelcarlino.it - Coldiretti, soci in assemblea per rilanciare i dossier di categoria

partecipatissima giovedì sera a Urbino dove laha riunito idella sezione di Urbino per approfondire gli aspetti su Pac, CSR, nuovo bando Giovani, difesa dell’agricoltura locale e delle filiere. Oltre 100 agricoltori erano presenti alla sala del Centro Mariano “Il Pellicano“ per fare il punto, "l’approccio è quello cheha da sempre – spiega il presidente Tommaso Di Sante – l’ascolto della base, della sintesi e della proposta da portare sui tavoli decisionali. Ovunque essi siano: Ancona, Roma, Bruxelles. L’di Urbino è uno degli incontri più partecipati fino ad ora svolti". E dopo la vittoria sullo stop al cibo sintetico, arrivano nuove minacce: dal cibo processato alle etichette allarmistiche sul vino, dagli annunci di Trump sui dazi agli accordi di libero scambio che rischiano di far invadere il mercato di prodotti nocivi per la salute o quantomeno realizzati sfruttando i lavoratori o danneggiando l’ambiente.