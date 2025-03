Formiche.net - Col nucleare ci sarà (vera) sicurezza energetica. Parla Squeri

Il ritorno dell’energia atomica è più vicino. L’approvazione della legge delega da parte del Consiglio dei ministri sulsostenibile rappresenta “un momento di portata storica per il Paese”. Non solo per le garanzie che le nuovi centrali daranno in termini di approvvigionamento energetico all’Italia ma perché “in questo modo diamo risposta ai tanti italiani che si sono espressi a favore del”. Are sulle colonne di Formiche.net è Luca, deputato e responsabile del dipartimento Energia di Forza Italia che si inserisce nel solco tracciato dal ministro dell’Ambiente e della, Gilberto Pichetto Fratin., questo è un primo passo per la reintroduzione degli impianti in Italia. La legge delega di quali contenuticorredata?Il passo compiuto dall’esecutivo segna una svolta epocale, dopo quarant’anni dalla dismissione delin questo Paese.