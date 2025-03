Ilrestodelcarlino.it - Coen: "Occhio al Cagliari, avversario ostico"

"Sara una gara complicatissima e per dire la nostra ogni giocatore dovrà dare il meglio di sé". Sono le parole di Piero, allenatore dell’Attila Junior di Porto Recanati, in vista del match di oggi alle 21.15 nel palas Medi contro Esperia Olimpia, per la 3ª giornata dei Play In Gold della B Interregionale. "– spiega il tecnico – è una squadra davvero ben allenata oltre ad essere forte, in quanto è organizzata in modo impeccabile sia a livello offensivo che difensivo. E ha il play-guardia argentino Giordano che per diversi anni ha gareggiato in serie A, un cestista fuori categoria con molti punti in mano, che sa passare bene la palla. Ma ci sarà da tenere d’anche Potì, un altro giocatore che fa una marea di punti ogni partita". Per questo, coachfa capire che sarà una gara a dir poco ostica.