Justcalcio.com - CM.com – Serie A, la classifica: la lotta Scudetto si infiamma! E la Juventus può portarsi a -6 dalla vetta|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-01 21:51:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:A, la: lasi! E lapuòa -6Calciomercato.com HomeA, la: lasi! E lapuòa -6vetta 2025 Getty Images Gianluca Minchiotti adesso Napoli e Inter pareggiano con il risultato di 1-1 allo stadio Maradona nella 27esima giornata diA, in un match che valeva una fetta importante di: fissano il risultato il gol su punizione di Dimarco per l’Inter nel primo tempo e il pareggio di Billing per il Napoli nel finale di partita.