Clayface | James Gunn smentisce le voci sul casting di Daniel Radcliffe

Leggi su Cinefilos.it

lesuldiCon l’ingresso ufficiale dinel nuovo DCU, sono ora sempre di più i rumor legati a questo questo atteso progetto. Al momento, sappiamo solo che la sceneggiatura sarà scritta da Mike Flanagan, mentre la regia è affidata aWatkins. Non si hanno invece ad ora notizie suldei protagonisti. Sono però emersi anche su questo aspetto dei rumor, maè prontamente intervenuto per smentirli. Giovedì, il capo dei DC Studios ha infatti scritto su Threads per negare lesecondo le quali(il celebre interprete di Harry Potter) avrebbe assunto il ruolo di supercriminale nel film, la cui prima è prevista per l’11 settembre 2026.“Come abbiamo confermato l’altro giorno, stiamo chiudendo un accordo conper la regia”, ha scrittonel post.