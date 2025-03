Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025: Brignone allunga ancora su Gut-Behrami

Federicain vetta allagenerale delladel2024-di scial termine della seconda discesa di Kvitfjell, in Norvegia: l’azzurra, quarta oggi, approfitta dell’ottavo posto dell’elvetica Lara Gut-e porta il suo vantaggio a 231 punti.Nella graduatoria di discesa libera Federicaè in vetta con 384 punti, ma in questo caso le distanze sono molto ridotte, con l’austriaca Cornelia Huetter seconda a -16 e Sofia Goggia terza a -34 dalla connazionale.DELGENERALE1. Federica(Italia) 10942. Lara Gut-(Svizzera) 8633. Zrinka Ljutic (Croazia) 7534. Sofia Goggia (Italia) 7115. Sara Hector (Svezia) 6666. Camille Rast (Svizzera) 6627. Cornelia Huetter (Austria) 5558. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 5259.