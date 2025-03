Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 21-27 febbraio: Olly rimane in vetta con “Tutta La Vita”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Laredatta da Fimi-Gfk ha un nuovo podio rispetto alla scorsa settimana nel quale ritroviamoe una new entry proveniente da Festival di Sanremo.La top ten si apre con Locura di Lazza che recupera una posizione e sale alla #10. Pubblicato lo scorso settembre, il quartoin studio del rapper meneghino è stato certificato triplo disco di platino. In salita dalla #10 alla #9, anche Marracash con È Finita La Pace: l’è stato pubblicato a sorpresa la mattina del 13 dicembre 2024 in digitale, mentre le copie fisiche sono arrivate sul mercato il 24 gennaio 2025. Sulla cover creata da Mecna aveva il rapper aveva raccontato: “È la bolla di ciascuno, la bolla in cui ognuno di noi si può rinchiudere, ma poi esistono molte bolle che rappresentano universi differenti: la bolla immobiliare o delle cripto, la bolla ansiogena dei social in cui ci ritroviamo spesso soli.