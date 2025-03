Ilrestodelcarlino.it - Classe ‘fantasma’ a Marmirolo, la protesta delle famiglie: “Prima la scuola, poi tutto il resto”

Reggio Emilia, 1 marzo 2025 – “la, poiil”. Questo il grido dilanciato dai genitori della comunità di, che questa mattina si sono riuniti davanti allaria della frazione di Reggio per contestare la decisione dell’istituto di non attivare laper l’anno scolastico 2025/2026. La scelta, comunicata solo dopo la chiusuraiscrizioni e senza alcun preavviso, ha suscitato forte dissenso non solo tra i genitori dei 12 bambini già iscritti, ma anche tra ledegli alunnialtre classi, preoccupate che questa possa essere latappa verso la chiusura dell’interaria di. La manifestazione davanti allaLa manifestazione è partita alle 10 dal circolo Acli del paese, dove si sono radunati numerosi genitori e bambini.