Dilei.it - Clara copia il look di Chiara Ferragni e posa con Fedez alla Milano Fashion Week 2025

Laè in pieno svolgimento, visto che l’evento si concluderà lunedì 3 marzo. L’ultimo giorno di febbraio, venerdì 28, è stato quindi all’insegna dello stile e della moda con diversi appuntamenti che le trendsetter e le vip di tutto il mondo non si sono lasciate scappare.In molti sono arrivati a, infatti, per assistere alle sfilate e a tutti gli appuntamenti collaterali. Tra coloro che hanno assistito ai diversi defilé, c’erano anche alcuni protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo:Soccini, Olly,e Tony Effe. La cantante in particolare hato ildi, che è tornata protagonista dell’evento milanese, dopo il caso Pandoro, che l’aveva allontanata dalle scene più mondane.Soccini ein animalierLasta animando le strade della metropoli lombarda con appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati della moda.