Spazionapoli.it - Clamoroso dal Messico, disavventura per l’ex Napoli: la notizia è scioccante!

Sono minuti molto importanti per un ex. Il calciatore avrebbe dovuto fare i conti con una situazione davvero. Il mondo del calcio è costretto a raccontare l’ennesimo spiacevole episodio. Questa volta, però, il protagonista non è il campo ma una situazione del tutto diversa. Il protagonista è un ex calciatore del, il quale ha dovuto fare i conti con unadavvero. Infatti, nelle ultime ore, si è temuto davvero il peggio per la sua famiglia.Rapito il figlio delFonseca: la ricostruzioneDaniel Fonseca, ex calciatore, è un volto molto conosciuto in Italia e non solo. L’attaccante uruguaiano ha vestito le maglie di diversi club in Serie A, tra cui ildal 1992 al 1994. In Campania ci sono ottimi ricordi del bomber, il quale ha collezionato 31 reti in 58 presenze.