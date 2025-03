Lanazione.it - Circolo all’esame Sandrigo. Serve un colpo di coda

HOCKEY Senza uno dei suoi giocatori più talentuosi, l’italo argentino Gaston De Oro, squalificato per una giornata, ilPattinatori Grosseto inizia sabato sera, sulla pista del(ore 20,45, diretta streaming sul canale Youtube Fisr) la volata per un posto tra le prime dieci formazioni di serie A1, per garantirsi la partecipazione ai preliminari play-off. I ragazzi di Massimo Mariotti nello scorso fine settimana, davanti al pubblico amico, hanno fatto registrare un inatteso scivolone contro un Sarzana che si è però confermato squadra in gran condizione, tanto che nell’anticipo di mercoledì ha battuto (2-0) il Forte dei Marmi. I rossoneri, dopo questa impresa, sono a una sola lunghezza dai grossetani che, sabato scorso, ne avevano addirittura sette e puntavano a portare il divario a 10 per chiudere i conti.