Romadailynews.it - Cina-Russia: massimo diplomatico cinese Wang tiene dialogo strategico con Shoigu a Pechino

IlYi ha tenuto uncon Sergei, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ieri aha sottolineato che, sotto la guida strategica dei due capi di Stato, le relazionicontinueranno a rimanere solide come una roccia e incrollabili. Di recente, i leader di entrambe le parti hanno avuto una conversazione telefonica dopo l’incontro in videoconferenza avvenuto all’inizio dell’anno, e hanno comunicato in merito al rafforzamento del coordinamentoe alla promozione della stabilita’ della situazione internazionale.Cio’ ha pienamente riflettuto l’alto livello e la peculiarita’ delle relazioni, evidenziando il ruolo responsabile svolto dai capi di Stato delle due grandi potenze, ha affermato