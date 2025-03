Cina | PMI non manifatturiero a 504 a febbraio

Romadailynews.it - Cina: PMI non manifatturiero a 50,4 a febbraio

L’indice dei direttori degli acquisti (PMI) per il settore nondellasi e’ attestato a 50,4 a, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente e rimanendo in territorio di espansione, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Un valore superiore a 50 indica espansione, mentre un valore inferiore a 50 riflette una contrazione. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS), il sottoindice per il settore dei servizi si e’ attestato a 50,0 a, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. Gli indici di attivita’ economica nei settori legati alla spesa di consumo, come il commercio al dettaglio, l’alloggio e la ristorazione, hanno registrato un significativo calo a, influenzati da fattori come gli acquisti intensivi prima della vacanza della Festa di primavera e il venir meno degli effetti festivi durante il periodo post-festivo, ha dichiarato lo statistico dell’NBS Zhao Qinghe.