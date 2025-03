Cina | PMI manifatturiero a 502 a febbraio

Romadailynews.it - Cina: PMI manifatturiero a 50,2 a febbraio

L’indice dei direttori degli acquisti (PMI) per il settoredellasi e’ attestato a 50,2 a, in aumento di 1,1 punti percentuali rispetto al mese precedente e tornando in zona di espansione, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Un valore superiore a 50 indica espansione, mentre un valore inferiore a 50 riflette una contrazione. Zhao Qinghe, statistico dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS), ha dichiarato che i dati del PMI disono stati influenzati da fattori come la ripresa della produzione da parte delle imprese dopo la vacanza della Festa di primavera. I dati dell’NBS hanno inoltre rivelato che i sottoindici della produzione e dei nuovi ordini si sono attestati rispettivamente a 52,5 e 51,1. Secondo l’NBS, il PMI diper il settore della produzione di apparecchiature e per il settoread alta tecnologia si e’ attestato rispettivamente a 50,8 e 50,9.