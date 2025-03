Romadailynews.it - Cina: ministero Pubblica sicurezza si oppone fermamente a minaccia USA di ulteriori aumenti dazi

Un portavoce deldellacinese ha espresso ieri una ferma opposizione alladegli Stati Uniti di imporre un ulterioreo del 10% sulle esportazioni cinesi. Il portavoce ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta a una domanda dei media sull’aumento deito dagli Stati Uniti, che entrerebbe in vigore dal 4 marzo e che cita la questione del fentanyl come causa. Ancora una volta, gli Stati Uniti stanno usando la questione del fentanyl come pretesto per imporresui prodotti cinesi, ha affermato il portavoce. Laha alcune delle politiche antidroga piu’ severe e rigorosamente applicate al mondo, e partecipa attivamente alla cooperazione internazionale nel controllo degli stupefacenti. Secondo il portavoce, laha fornito supporto agli Stati Uniti nell’affrontare la questione del fentanyl per spirito umanitario e ha ottenuto risultati significativi.