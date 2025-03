Bergamonews.it - Cielo nuvoloso con qualche precipitazione, domenica torna il bel tempo

Leggi su Bergamonews.it

Il sole sorridere alle maschere di carnevale, così dicono le previsioni meteo del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Budelli.Analisi sinotticavariabile quest’oggi a causa di una circolazione di aria fredda in quota in transito vicino alle Alpi, che si allontanerà velocemente verso ovest già nella giornata di domani.Nella prossima settimana avremo condizioni distabile e soleggiato grazie alla rimonta di un’estesa area di alta pressione sull’Europa centro-meridionale.Sabato 1 marzo 2025Previsto:irregolarmenteconschiarita più probabile sulle Alpi e sulla medio-bassa pianura.Nel corso della giornata piovaschi intermittenti possibili su Prealpi e alta pianura occidentale (in esaurimento dal tardo pomeriggio), altrove fenomeni isolati o assenti.