Ciclismo, un libro. I 50 anni sui pedali a Campocavallo

Cinquantadi attività della società ciclistica dicon la presentazione del"Dal santuario sui" scritto dal giornalista Luca Falcetta (edito dalla Regione Marche). L’evento è in programma oggi, alle ore 17, presso l’auditorium della Lega del Filo d’Oro, a Osimo. Verrà ripercorsa la storia dela Osimo, con la presenza di illustri ospiti, in particolare adove, da 58, operano il Club e il Team Ciclistico presieduti da Giorgio Antonelli ed Emilio Paolini. L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio regionale delle Marche e dalla Federazione Ciclistica Italiana, sarà anche una preziosa occasione di incontro per tutti coloro che da atleti, tecnici, dirigenti e semplici appassionati hanno avuto modo di interfacciarsi con questa prestigiosa realtà del mondo del pedale.