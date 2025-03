Ciclismo Omloop Het Nieuwsblad | Waerenskjold si impone in volata ottavo posto per Albanese

Leggi su Sportface.it

Sorentrionfa nell’Het, evento di apertura della stagione ciclistica. Il giovane talento norvegese di 24 anni, ha avuto la meglio nello sprint conclusivo. A dieci chilometri dal termine della prova, Stefan Kueng ha cercato di prendere il largo, ottenendo un gap di diciassette secondi a soli cinque chilometri dal traguardo. Nel corso delle ultime battute, i corridori della Visma-Lease a Bike hanno dato via alla rimonta, con Kueng che ha perso la prima piazza all’ultimo chilometro. Philipsen sembrava essere il favorito per il successo, ma non riesce a rimanere in testa e perde la posizione sue sul classe 2004 Paul Magnier. Tra gli italiani, Vincenzotrova la top 10, concludendo in ottava posizione. Dodicesimo piazzamento invece per Matteo Trentin, l’altro azzurro in gara.