Agi.it - Ciao Skype, e grazie di tutto

Leggi su Agi.it

AGI - È difficile spiegare il rapporto che hanno avuto i millennial, come me, con. La piattaforma di comunicazione video di Microsoft, che verrà chiusa tra qualche mese in favore di Teams, è stato il luogo dove sono nate le nostre prime idee, i nostri primi rapporti di lavoro a distanza, le nostre relazioni interpersonali da ventenni. La fucina dove spesso ci siamo forgiati. La cucina da cui sono stati partoriti i primi, a volte assurdi e strampalati, progetti. A leggere il comunicato del colosso tech, un po' freddo, un po' algido, mi è venuta una grande malinconia. "Il modo in cui comunichiamo si è evoluto in modo significativo nel corso degli anni. Dalla messaggistica istantanea alle videochiamate, la tecnologia ha trasformato continuamente il modo in cui ci colleghiamo gli uni con gli altri".