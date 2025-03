‘Ciao! Leggo la Bibbia’ | il primo tour dello spettacolo di Laura Tanfani

Leggi su Funweek.it

La Bibbia come non l’avete mai sentita raccontare, tra storie incredibili e appassionanti, battaglie, amori, famiglie, tradimenti e magie. Perché la Bibbia non è soltanto un testo sacro ma è anche un libro che non ha niente da invidiare a fantasy come Harry Potter o Il Signore degli Anelli. Da questa prospettiva inedita ce la fa riscoprire l’autrice comica, scrittrice e podcasterin Ciao!la Bibbia, il nuovoche debutta dal 6 marzo nei teatri italiani. Un esilarante monologo che racconta come un romanzo, da leggere tutto d’un fiato, storie e leggende della guida spirituale per eccellenza, con guizzi intelligenti, interpretazioni inattese e, soprattutto, facendo ridere. Ciao!la Bibbia, arriva a Bologna (6 marzo, Teatro San Leonardo), Milano (9 marzo, Teatro Oscar) Ancona (14 marzo, Teatro Panettone) e Roma (26 marzo, Teatro Le Salette), dopo il successo dell’omonimo podcast – con 200k ascolti annui – nato a sua volta da una sfida sui social dove l’autrice inizia nel 2023 a leggere ogni giorno un passo della Bibbia per la sua community di followers in costante crescita, collezionando Mln di visualizzazioni su instagram e tiktok.