Ilfattoquotidiano.it - Chiuse le indagini su Directa sim e Massimo Segre: “Abusivismo bancario, forniva liquidità a istituti in difficoltà finanziarie”

lesu quattro società tra cui lasim di, a cui la procura di Torino contesta presunte frodi in attività di trading e di intermediazione bancaria., finanziere torinese, nell’estate del 2023 si ritrovò al centro delle cronache per il video divenuto virale dove, nel corso di una festa con amici, rompeva il fidanzamento con Cristina Seymandi. La Guardia di finanza ha notificato 25 avvisi di chiusuraalla stessaSim di Torino, alla Argos Corporate finance (Milano), alla Framat (Trento), alla Gt Advisory (Roma) e a una ventina di persone fisiche. Nel fascicolo sono ipotizzati, a vario titolo, i reati di, falso in bilancio, corruzione tra privati e abusiva attività di mediazione creditizia.Sim è quotata sul mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana.