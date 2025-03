Juventusnews24.com - Chiellini su Allegri: «Ha avuto un grande merito alla Juve. Vi racconto il suo approccio con lo spogliatoio». Retroscena

di RedazionentusNews24ha parlato di: le dichiarazioni del dirigente dei bianconeri sull’ex allenatore. Cosa ha dettoNel suo intervento all’Università Luiss di Roma, Giorgioha parlato anche dell’ex allenatore dellaMassimiliano. Le dichiarazioni del dirigente dei bianconeri.– «Di lui ho apprezzato la leggerezza nell’essere allenatore e nel farsi scivolare addosso quel che capitava. È stato bravo a non appesantire un mondo già pesante e pieno di pressioni. Ha dato fiducia e libertàsquadra pur pretendendo tanto da tutti. Ti dà tanto ma ti controlla, anche a livello umano è riuscito a capire subito i valori dellapur non avendoci mai giocato. È cresciuto tanto come persona, ha studiato per migliorarsi ed essere adatto al ruolo di allenatore nel Cagliari, Milan e nellaper fare suoi certi valori».