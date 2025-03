«Chiedo scusa per "Espresso macchiato", non volevo offendere. All'Eurovision sarò il fratello maggiore di Lucio Corsi, lo proteggerò»

Leggi su Open.online

«Io amo l’Italia, ho il massimo rispetto per questo posto, amo questo paese, il cibo, l’architettura, il design, il caffè. Non era nelle mie intenzioni, non avevo neppure immaginato che potesse accadere». Queste le parole di Tommy Cash al programma radiofonico “Safari”, ai microfoni di Martina Martorano, in onda questo pomeriggio alle 18 su Rai Radio2. Cash rappresenterà l’Estoniacon il brano ““, che ha sollevato polemiche (perlopiù da parte di alcuni esponenti politici) nel nostro paese. «Io credo molto in questa canzone, ha qualcosa di magico – ha dichiarato – inizialmente nessuno del mio team voleva che uscisse, perché è molto diversa dalle mie produzioni. Ma quando l’ho fatta ascoltare a mia nonna si è messa a piangere ho capito che c’era qualcosa di speciale».