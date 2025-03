Isaechia.it - Chiara Nasti e Mattia Zaccagni denunciano la loro colf “influencer”: ecco di cosa è accusata

Leggi su Isaechia.it

hanno denunciato laex.Stando a quanto ricostruito da La Repubblica, l’e il calciatore della Lazio e della Nazionale Italiana avrebbero deciso di adire per vie legali dopo aver scoperto che la donna, nel frattempo licenziata, era solita indossare iabiti e gioielli per poi fotografarsi sui suoi profili social quando i due coniugi non erano in casa.Come riportato dal noto quotidiano, la domestica in assenza della coppia frugava neicassetti e neiarmadi, prendendo vestiti, gioielli, scarpe, borse e altri oggetti di valore. Alla polizia,avrebbero raccontato: “Ogni volta che uscivamo, lei faceva il suo show”, mostrando una serie di scatti che documentavano quei momenti di ‘shopping’ ed ‘esibizionismo’.Dopo aver scoperto questi usi e costumi da parte della, la coppia avrebbe deciso di licenziarla.