Chiamate partite per sbaglio su Whatsapp? Ora non più ecco come

Attualmente,presenta due pulsanti separati per levocali e video, posizionati nella barra superiore delle chat individuali e di gruppo. Questo design, seppur semplice, può portare ainvolontarie, con il rischio di disturbare i contatti o creare situazioni imbarazzanti. Per evitare questi inconvenienti, la nuova interfaccia introdurrà un unico pulsante che aprirà un menu a tendina, permettendo agli utenti di selezionare l’opzione desiderata prima di avviare la chiamata.Oltre a migliorare l’esperienza nelle chat individuali, la nuova funzione offrirà strumenti avanzati per ledi gruppo. Attualmente, avviare una chiamata in un gruppo significa coinvolgere tutti i partecipanti, mentre con la nuova interfaccia sarà possibile selezionare soltanto le persone desiderate, evitando di disturbare chi non è interessato alla conversazione.