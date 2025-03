Notizie.com - Chiacchiere o frappe: origine, racconti, ricetta, tutti i nomi del dolce più amato di Carnevale

Leggi su Notizie.com

, bugie o? E ancora gasse, risole o gale? Ilpiùdiha tantissimi, ma anche una storia abbastanza singolare., bugie o? Ilpiùdiviene chiin tanti modi diversi, ecco qual è la sua(Notizie.com)L’di questi dolci fritti risale alla regina Margherita di Savoia alla quale, com’è noto, è dedicata anche la pizza margherita, nata nei vicoli proprio durante una sua visita a Napoli. L’aneddoto che non è confermato da fonti storiche, ma anche in questo caso daitramandati: questi dolci sarebbero nate durante una chiacchierata tra lei e alcuni ospiti.La regina richiese unal cuoco di corte napoletano Raffaele Esposito, che le servì queste frittelle con il nome di. C’è chi poi fa risalire le origini di questoancora più in là nel tempo, precisamente a quando nell’Antica Roma si preparavano i “fritcilia”, dolci fritti nel grasso di maiale per celebrare i Saturnali (l’equivalente delodierno).