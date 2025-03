Gqitalia.it - Chi si occuperà della regia del prossimo film di James Bond?

-Questa lista di puro gioco al pronostico, verrà aggiornata fino a quando non verrà fatto un annuncio ufficiale sul regista deldi-Sono passati quattro anni dal canto del cigno deldi Daniel Craig in No Time to die e, non solo non abbiamo ancora un nuovo, ma nemmeno un nuovo regista, per ildedicato a 007. Ora, però, sembra che la serie stia per uscire dal suo congelamento: Barbara Broccoli e Michael Wilson da molto tempo a capo del franchise hanno deciso di andare in pensione e hanno passato le redini di questo universo spy ad Amazon. Ci troviamo di fronte a un possibile territorio inesplorato e non abbiamo idea di come sarà il franchise senza la direzione creativafamiglia Broccoli, notoriamente molto attenta a mantenerefedele a se stesso.