Chi era Bernard Waber l'autore di Lyle il coccodrillo (nato durante una pausa pranzo)

è stato un autore e illustratore statunitense che ha lasciato un segno indelebile nella letteratura per l’infanzia.nel 1921 a Philadelphia da genitori immigrati russi e austriaci, visse le difficoltà della Grande Depressione, che lo portarono a sviluppare una creatività vivace. Fin da bambino amava disegnare, e la sua famiglia spesso passava il tempo insieme a creare schizzi e racconti. Nonostante inizialmente avesse scelto di studiare finanza, la sua esperienza come soldato nella Seconda Guerra Mondiale lo spinse a cambiare rotta, iscrivendosi al Philadelphia College of Art.Dopo il matrimonio con sua moglie Ethel nel 1955, si trasferì a New York e iniziò a lavorare come designer per la rivista Life, collaborando successivamente anche con People Magazine. Nel frattempo, però, continuava a coltivare la sua passione per la scrittura e il disegno, sfruttando persino le pauseper sviluppare idee per libri per bambini.