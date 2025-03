Metropolitanmagazine.it - Chi è Ruben Bondì, lo chef romano che cucina sul balcone

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è nato a Roma il 2 luglio del 1997 sotto il segno del Cancro. Vive a Trastevere e dopo il Liceo Scientifico si iscrive all’Istituto Alberghiero Vincenzo Gioberti. Eredita la passione per ladalla nonna ed è specializzato soprattutto inkosher e giudaico romanesca.Mentre studia diventa stagista dell’Osteria le Coq dellostellato Roberto Franzin, dell’Osteria140 e del ristorante stellato Il Pagliaccio. Partecipa alla trasmissione Detto Fatto di Caterina Balivo su Rai 2 dove propone la suasemplice sul. Durante la quarantena losi fa conoscere perché sfida la sorellina a chi riesce ad avere più follower.sulcon una padella e un fornelletto da campeggio, chiedendo ai vicini cosa vogliono e poi realizzandolo. Questa sua idea è trasportata in TV su Food Network con un programma ad hoc chiamatoinconche va in onda da novembre 2023.