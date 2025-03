Liberoquotidiano.it - "Che uomo. Mi verrebbe voglia di...". Federica Pellegrini allo scoperto: chi la manda in tilt

Tra donne e uomini di sport ci si intende. Enon può nascondere la sua infinita stima per Julio Velasco. Da una parte abbiamo la più grande nuotatrice azzurra di sempre, gloria delle vasche europee, mondiali e olimpiche degli ultimi 20 anni. Dall'altro il mitico allenatore di pallavolo, argentino di nascita m ormai italianissimo d'adozione, che ha legato per sempre il suo nome alla "generazione di fenomeni" dell'Italvolley maschile che per un decennio, tra fine anni Ottanta e fine anni Novanta, ha dato spettacolo e praticamente vinto tutto a parte i Giochi, autentica maledizione. Velasco, oggi 73 anni, non è solo un "coach" ma anche fama di essere un autentico "filosofo" applicatosport, capace di leggere le dinamiche dello spogliatoio, motivare i suoi giocatori, creare gruppi granitici capaci di superare ogni ostacolo.