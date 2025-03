Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: OLLY E DE MARTINO NEL SALOTTO DI FAZIO. TUTTI GLI OSPITI DEL 2 MARZO

Leggi su Bubinoblog

Domenica 22025 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa”, Fabioe Luciana Littizzetto.della puntata:, vincitore del 75° Festival di Sanremo con il brano “Balorda nostalgia”, disco d’oro nella settimana successiva al Festival e attualmente alla n.1 in radio e in FIMI; un successo che si aggiunge ai 7 dischi di platino e 5 dischi d’oro conquistati con i singoli estratti dai due album precedenti, entrambi certificati platino, fra cui l’ultimo, “Tutta vita”, ancora al n.1 della classifica album.Stefano De, protagonista dell’undicesima stagione di “Stasera tutto è possibile” e di “Affari tuoi”.In occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Nicola Calipari, Alto Dirigente del SISMI, Claudio Santamaria, protagonista del film “Il Nibbio”, diretto da Alessandro Tonda; il film, il cui titolo è tratto dal nome in codice di Calipari, ripercorre i 28 giorni precedenti ai tragici eventi del 42005 quando Nicola Calipari sacrificò la propria vita per salvare quella della giornalista de Il Manifesto Giuliana Sgrena, rapita in Iraq da una cellula terroristica.