Chance di vittoria anche per "Emilia Pérez", nonostante la scoperta dei tweet razzisti scritti da Karla Sofia Gascon in passato

Mancano relativamente poco alla Notte degli Oscar 2025 e, come ogni anno, si rimpallano i pronostici sui possibili vincitori. Il film più candidato di quest'anno èdi Jacques Audiard (13 nomination), mentre The Brutalist e Wicked ne hanno 10. Al terzo posto, con 8 ciascuno, ci sono A Complete Unknown e Conclave.