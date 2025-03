Lanazione.it - Cgil si conferma primo sindacato. Più di 19mila iscritti in provincia. Il 60% sono lavoratori attivi

Superati i 19 mila, ladi Massa Carrara siine consolida il numero tra iche raggiungono quota 11.646, pari al 60%. "Superare i 19 milarappresenta un risultato importante per la nostra Camera del Lavoro – afferma il segretario generale Nicola Del Vecchio – ed è frutto del lavoro collettivo che siamo stati capaci di mettere in campo in queste mesi. Senza contare che il nostro tesseramento vede tra gli elementi qualificanti il processo di certificazione: a ogni iscritto corrisponde un codice fiscale e ciò garantisce trasparenza e serietà, elementi che dovrebbero essere richiesti a tutte le organizzazioni sindacali. La politica sindacale che stiamo mettendo in campo vuole essere in grado di guardare sempre di più alla trasformazione del mercato del lavoro.