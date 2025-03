Palermotoday.it - “Cette oscure Clarté”: le opere di Josephine Flasseur dialogano con le creazioni di Celia Nkala

Prende il titolo dall’ossimoro “Questa luce oscura che cade dalle stelle” di Pierre Corneille nell’opera teatrale Il Cid (1636), la nuova doppia personale in programma alla galleria In via Cluverio Officina a Palermo che dal 13 marzo, per la prima volta, vedrà in mostradell’ideatrice dello.