Dailymilan.it - Cessione Milan, Libero: la salvezza si chiama Paolo Maldini e i petroldollari dei sauditi

Per salvare ilil quotidianotorna a parlare dia investitoricon a campo nuovamenterappresenta tutto ciò che ildi Gerry Cardinale non sarà mai. Il quotidianoricorda le parole dell’ex capitano rossonero:Dobbiamo salire di livello se vogliamo continuarea vincere come compete alParole diverse da quelle pronunciate più volte dall’attuale proprietà:I tifosi vogliono vincere sempre, ma se vinci ogni anno diventa meno interessante“La gestione economica delda parte di RedBird – continua il quotidiano– è virtuosa, al punto che potrebbe assorbire anche l’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il problema è spiegare perché una squadra “più forte dello scorso anno”, Ibra dixit, ha fallito su tutta la linea, facendosi buttare fuori dall’Europa che conta da Dinamo Zagabria e Feyenoord e finendo lontanissima dalle prime quattro posizioni”.