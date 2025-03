Ilfoglio.it - Cesc Fàbregas vede il calcio che gli altri non vedono

Il Lario sa ascoltare. Non che gliene freghi qualcosa di ciò che gli uomini hanno da dirgli, ma è cheto e non disturba, sembra quasi attento, come i buoni ascoltatori. A volte il Lago sussurra qualcosa, ma serve attenzione per comprendere cosa. Di solito sono ninnananne, sa pacificare il Lago. Le sue acque scure hanno il dono di acquietare nervosismi e arrabbiature. Basta osservarle, scrutarne i movimenti, le increspature. Alda Merini era convinta che non ci fosse “momento migliore che novembre per stare un po’ con il Lago”, perché “in quei giorni di mezzo sole e mezzo vento si colora come mai fa nelle altre stagioni” ed in quei giorni “se si sa ascoltarlo bene, ti suggerisce quello che sai già”, ma che hai in qualche modo voluto ignorare. Era un giorno di metà novembre del 2023, il 13, quando Carlalberto Ludi andò da Moreno Longo, l’allenatore del Como.