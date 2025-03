César Awards 2025 | Emilia Perez è il miglior film!

Leggi su Cinefilos.it

è il!Il musical poliziescodi Jacques Audiard ha vinto i premi più importanti de(l’equivalente francese degli Oscar), tra cui quello per ile laregia, insieme anche asceneggiatura non originale, suono, musica originale, effetti speciali e fotografia. Per un totale di 7 premi su 12 nomination. Zoe Saldana e Karla Sofía Gascón erano presenti e hanno ricevuto la nomination per lae attrice, ma hanno perso a favore di Hafsia Herzi, che ha interpretato il ruolo di un supervisore carcerario in Borgo di Stéphane Demoustier.La Gascón ha fatto la sua prima apparizione alla cerimonia di premiazione dei Cesar dopo essersi nascosta in seguito alle polemiche nate sui suoi post offensivi.