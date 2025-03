Universalmovies.it - César 2025 | Emilia Perez domina i premi. Tutti i vincitori

Il filmhato l’edizionedeiAwards, gli ambiti “Oscar francesi” assegnati dalla Académie des Arts et Techniques du Cinéma.La cerimonia diazione 50° edizione degli ambiticinematografici francesi ha incoronato iericome Miglior Film, assegnando tra l’altro alla pellicola la statuetta per la Miglior Regia a Jacques Audiard – suo anche ilo per la Miglior Sceneggiatura non Originale, il Miglior Sonoro, la Migliore Fotografia, i Migliori Effetti Visivi e la Migliore Musica Originale. Nessuno, invece, per la protagonista Karla Sofía Gascón.Iltore delle nomination, invece, Il Conte di Monte-Cristo (14 nomination) si è dovuto accontentare di 2 soli, ovvero Ilo per i Migliori Costumi e quello per la Miglior Scenografia.