Certi Intrecci Sonori che arrivano da violino e violoncello

Ancora un prestigioso concerto per la 65ª Stagione dell’Ente Con. Il Teatro Rossini (domani alle ore 18) ospiterà gli ““ affidati all’Orchestra ICO Suoni del Sud e a due solisti dalla carriera internazionale: Enrico Dindo, che torna a Pesaro nella duplice veste di direttore esolista, al fianco delsolista di Pavel Berman. In programma due opere fondamentali della musica romantica: il Doppio concerto in la minore pere orchestra op. 102 di Johannes Brahms e la Sinfonia n. 1 in do minore per orchestra, op. 11 di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Inoltre, in occasione delle Settimane rossiniane per il (non) compleanno di Rossini, verrà proposto al pubblico pesarese uno speciale omaggio musicale dedicato al Cigno di Pesaro. Enrico Dindo, figlio d’arte, ha iniziato lo studio dela sei anni, perfezionandosi con Antonio Janigro.