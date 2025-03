Ilrestodelcarlino.it - Centro tiro a segno, progetto a rischio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dalla piscina olimpionica con le misure incerte a un impianto per ila Passo Varano che rischia di non rispettare i tempi. Ritardi nella progettazione, dovuti anche a dei problemi tecnici, validazioni della stessa progettazione a sua volta con tempi troppo lunghi e poi appalti e accordi quadro. A pesare anche i problemi con federazione nazionale di. Insomma la complessa galassia della burocrazia legata alle opere pubbliche rischia di far slittare di molto i tempi di consegna dei lavori che rientrano nel Next Generation EU (Pnrr). Parliamo di un’opera non di poco conto visto che si tratta di un finanziamento di circa 3,5 milioni di euro. Il problema, che si sta facendo molto serio, riguarda i tempi, con la scadenza fissata per il mese di giugno del 2026. Un traguardo difficile da raggiungere pare, considerato che siamo a marzo 2025 e di fatto i lavori continuano a slittare.