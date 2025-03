Ilrestodelcarlino.it - Centrale del 118 e controlli, elisoccorso sotto la lente: cosa sta succedendo

Bologna, 1 marzo 2025 –da parte dei Nas nelle sedi del 118 di Bologna e Pavullo (quest’ultima dipende dallaEmilia Est collocata di fianco all’ospedale Maggiore). Le due visite effettuate dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità sono avvenute una decina di giorni fa, prima a Pavullo e, poco dopo, a Bologna. Possibile che si tratti di ispezioni di routine che vengono eseguite in ambito sanitario e in tutti quei luoghi che hanno a che fare con la salute pubblica, da questo reparto speciale dei carabinieri. Ma le visite dei Nas hanno riacceso l’attenzione sul 118, visto che erano stati sempre loro a effettuare le indagini sui casi di avvelenamenti nella118 bolognese. Indagini che si sono chiuse pochi mesi fa e hanno portato al rinvio a giudizio per lesioni personali, stalking e simulazione di reato l’ex coordinatore della, Claudio Tacconi.