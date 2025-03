Ilrestodelcarlino.it - Cena di solidarietà per aiutare Olgerta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oltre duecento persone hanno partecipato all’iniziativa benefica organizzata al Circolo Arci di Borella, dove si è svolta lafinalizzata a raccogliere fondi per sostenere le cure sanitarie a favore di una ragazza affetta da un raro tumore al cervello che si chiama, ha 19 anni e proviene dall’Albania. I volontari dell’associazione ’I Bambini al primo posto’ hanno preparato unagustosa e molto apprezzata, per una serata dove sono intervenuti l’assessore Mauro Gasperini in rappresentanza del Comune di Cesenatico, la presidente della Consulta del Volontariato Catia Sasselli, la quale ha ringraziato la dottoressa Marisa Bagnoli, direttrice sanitaria dell’ospedale Bufalini di Cesena, la dottoressa Paola Ceccarelli, dirigente del distretto Rubicone Costa dell’Ausl ed il vice primario del reparto di Neurochirurgia del Bufalini di Cesena, Marcello D’Andrea.