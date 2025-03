Ilrestodelcarlino.it - Cea Squadra Corse. Nuovi aspiranti ’Leoni’

Torna il consueto appuntamento con la formazione deiCea, ladi specialisti della sicurezza che da oltre 50 anni garantisce interventi antincendio rapidi ed efficaci nelle competizioni motoristiche. Oggi e domani, presso il centro di formazione Isq, a Savignano sul Rubicone, si terrà un intenso weekend di addestramento che coinvolgerà sia i, pronti a mettersi alla prova, sia ipiù esperti, alcuni dei quali con oltre 30 anni di esperienza in pista. L’addestramento sarà articolato su due livelli. Il primo per icon i candidati che affronteranno un percorso selettivo, alternando lezioni teoriche a prove pratiche di spegnimento incendi e gestione delle emergenze in pista. Poi peresperti con il corso che rappresenta un momento fondamentale di aggiornamento e perfezionamento delle tecniche operative, affinando tempi di intervento e capacità di coordinamento.