C’è un’allerta vento sulla Toscana | attenzione alle raffiche le zone interessate

Firenze, 1 marzo 2025 – Scattagiallaper la giornata di domenica 2 marzo.dunquee ai possibili danni, con caduta di alberi e grondaie pericolanti. E’ la Regionea lanciare l’rta valutando le condizioni meteo delle prossime ore. Non è prevista pioggia e anzi il cielo, dopo la perturbazione di questi giorni, tenderà ad aprirsi. Ma appunto ilda est / nord est potrebbe creare disagi. A essere interessata è l’Isola d’Elba, insieme alla intera costa livornese e a diversedella parte centrale della regione. Come Firenze e la sua Città Metropolitana. Ma anche buona parte della provincia di Pisa. La costa e i rilievi dunque, come fa notare il Lamma, dovrebbero essere lepiù colpite dal. Ma ecco le previsioni per la giornata di domenica 2 marzo: nuvoloso fino al mattino con residue piogge sul grossetano e basso senese.