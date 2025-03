Ilnapolista.it - C’è pareggio e pareggio (febbraio è finito). Il Napoli è vivo e vegeto, Conte può guidarlo verso l’infinito e oltre

C’è(Kill Billing). Ilpuòl’inC’èma si vede che. Questo con l’Inter è unche tiene ilin corsa per lo scudetto. Stavolta a rimontare nel finale è stato ilche ha giocato un’ottima partita anche se c’è stata eccessiva disparità tra il volume di gioco degli azzurri e il misero gol segnato. Ma è stato il gol dell’1-1 arrivato al minuto 87. Lo ha segnato Billing (Kill Billing) entrato da poco al posto di Gilmour.-Inter ha detto innanzitutto che la squadra diè viva e vegeta. Gli esperti potranno dire che ilavrebbe meritato anche più del. Lo dicono le statistiche, gli expected goals (1.95 contro 0.32). Ma non ce ne vogliano gli esperti, la realtà è che nel calcio il valore delle statistiche e il loro peso specifico è pari a zero.