Ilrestodelcarlino.it - Cattleya gira le riprese della nuova serie Icp, con Luca Zingaretti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da alcuni giorni, e fino a stasera, parte di piazzale 2 Agosto a Correggio, nell’area di sosta adiacente a via Campagnola, e in via Circondaria, nel tratto tra l’ingresso pedonale all’ospedale di Correggio e l’incrocio con via Mandriolo Superiore, resta divieto di sosta per consentire il posizionamento di automezzi a servizio dell’attività dicinematografiche per la"Icp", svolta dall’importante casa di produzione. Dunque, ancora una volta Correggio e il territorio reggiano diventano protagonisti di importanti film etv. In "Icp" si racconta la storia di Giulio, leadersua azienda, interpretato dacon la regia di Roan Johnson. Dallo scorso novembre sono in corso le, in particolare in Emilia, tra le province di Modena, Bologna e pure Reggio.